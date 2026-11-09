美国晶片巨头英伟达首席执行官黄仁勋承认婚外情后，被指是他婚外情对象的黄乐（Alice Huang），以及她曾任董事的新加坡云计算服务公司超速国际（Megaspeed）受到关注。

彭博社报道称，超速国际在2023年至2025年11月间，通过马来西亚和印度尼西亚的关联公司进口了至少价值46亿美元（约59亿新元）的英伟达硬件。

《联合早报》根据公开资料，梳理了这家曾自称是英伟达“战略商业伙伴”公司的背景。

超速国际前身为一家深圳游戏公司

新加坡会计与企业管制局资料显示，超速国际于2015年9月底在新加坡成立，办公室在中央商业区的海洋金融中心（Ocean Financial Centre）。

它的前身是中国网络游戏公司第七大道控股有限公司（7Road Holdings Limited）的全资子公司，负责网络游戏发行。

第七大道从深圳起家，在中国网页游戏兴起时期，凭《弹弹堂》和《神曲》成名，在中国业界打响知名度。

公司在2023年3月改名为超速国际，黄乐也在当月加入公司担任董事。公司的全部1000万股股份，随后转给在英属维尔京群岛注册的Huang Le Limited。

约八个月后，即同年11月，这些股份再转给在新加坡成立、名为Swiftdata的新公司，黄乐随即卸任董事。

持超速国际全部股份的Swiftdata注册办公地点在美景城（Midview City），于2023年10月成立。Swiftdata唯一股东兼董事是新加坡公民陈勇邦（译音，Tan Yong Pong），他也是超速国际的唯一董事。

超速国际和Swiftdata这两家公司登记的主要业务都是非数据中心托管服务。此外，超速国际另登记了数据分析、处理和托管等业务。Swiftdata缴足股本为5万元，超速国际为1000万美元（约1280万新元）。

资料显示，除了Megaspeed和Swiftdata，陈勇邦目前也在第三家公司Monster Investment担任董事。他曾在九家企业担任董事，其余六家企业已除名、注销或终止。

超速国际买了多少英伟达设备？

彭博社分析马来西亚和印尼海关记录后报道称，在2023年至2025年11月间，超速国际进口了至少46亿美元（约59亿新元）的英伟达设备，涉及至少13万6000颗图形处理器（GPU），其中超过一半是Blackwell系列高端GPU。

美国自2022年10月起限制向中国出口高性能AI晶片及相关服务器，并于2023年进一步收紧规定。上述Blackwell晶片也在管制范围内，未经美国政府许可，不得出口到中国。

《联合早报》星期一（11月9日）走访超速国际办公室，只见办公室内亮着灯，但未见有人。因适逢新加坡屠妖节补假，无法判断办公室平日情况。本报也已电邮联系超速国际，直至截稿未收到回复。

美国指黄乐为中国收集情报 中国外交部：污蔑抹黑

《纽约时报》引述消息人士报道，美国情报机构评估，黄乐为中国收集有关黄仁勋的情报，并试图影响英伟达向中国提供最先进的晶片。

对此，中国外交部发言人郭嘉昆星期一在例行记者会上回应称：“我们此前已就此作出回应，所谓中国间谍的论调纯属捕风捉影，污蔑抹黑。”

英伟达董事会星期天（8日）宣布启动独立调查，但表明“没有理由相信”国家安全或公司机密被泄露。

新加坡内政部10月31日针对美国媒体报道发声明，澄清政府及官员从未表示担忧黄乐与黄仁勋关系密切，或涉嫌为中国提供情报。当局也不曾针对黄乐与中国的关系展开调查。

不过，新加坡警方证实，针对超速国际的调查仍在进行，现阶段无法进一步置评。

警方强调，新加坡不会执行其他国家单方面实施的出口管制，但也不容许企业利用与新加坡的关系，规避或违反其他国家的出口管制。对于违反新加坡法律、涉及欺诈或不诚实行为的企业和个人，当局将坚决采取行动。