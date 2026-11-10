得益于人工智能驱动的晶片“超级周期”以及全球航空业的持续繁荣，UMS控股（UMS Integration）截至9月底第三季净利同比大增102%至2110万元，每股盈利2.37分；营收同比大增61%至9540万元，创三年来最高季度营收。

在去年同季，集团净利和营收分别为1050万元和5930万元，每股盈利1.18分。

它建议在12月18日派发每股1.0分中期股息，股票注册截止日期是12月3日。

在今年首九个月，集团净利同比大增78%至5450万元，营收劲增37%至2亿5190万元。

集团两大核心业务，即半导体业务和宇航业务，实现强劲增长，推动第三季和首九个月营收与净利大增。

这家新交所主板挂牌公司星期二（11月10日）在闭市后发布的业务报告中时说，集团继续做好充分准备，有望从人工智能驱动的全球半导体“超级周期”，以及国际宇航业的繁荣发展中受益。

此外，在越南的业务扩张，以及在马来西亚交易所成功配售5294万股新股，将提升生产能力，以满足客户的强劲需求。

UMS控股星期二股价回弹3.55%，闭市报1.75元。它上周下跌接近16%。