扎根吉隆坡著名高尚住宅区，柏威年白沙罗岭（Pavilion Damansara Heights）第二期推出全新的永久地契住宅，融合顶尖商业与生活配套，进一步彰显白沙罗岭的都会魅力。

在吉隆坡，白沙罗岭（Damansara Heights）的吸引力，来自多年积淀的住宅区底蕴。绿树掩映的街道与独立洋房，勾勒出从容宁静的生活氛围，也吸引企业领袖与高净值家庭在此安居。

白沙罗岭常被誉为“马来西亚的比华利山庄”，完美融合私密宁静与都市繁华。这一区距离吉隆坡市中心约五公里，无缝连接孟沙（Bangsar）、满家乐（Mont Kiara）及武吉东姑（Bukit Tunku）等社区，高档餐饮、教育、医疗与休闲娱乐设施均近在咫尺。

对于追求高品质生活的买家而言，进驻白沙罗岭不仅是对优越地段的认可，更代表着对至臻居住生活环境的追求。

柏威年白沙罗岭第一期落成的项目包括，集生活便利享受于一体的白沙罗高原柏威年广场（Pavilion Damansara Heights Mall）。（设计构想图/柏威年集团提供）

柏威年白沙罗岭第二期推出帝国私邸（Imperial Residences）与皇家公馆（Royal Suites）两栋住宅大楼，将永久产权住宅、商场、办公空间与捷运连接融于同一综合项目。在成熟社区的静谧与城市生活的便利之间，让住户享有更怡然自得的生活体验，尤其是该区鲜少推出如此大型的新综合项目。

心仪已久的老钱区

71岁的新加坡买家陈成发与太太，一直希望在白沙罗岭拥有房产。夫妇俩此前已在满家乐购入柏威年旗下物业，作为吉隆坡住所；这次再购入柏威年白沙罗岭的两卧房单位，主要用于投资，或是周末偶尔入住。

柏威年白沙罗岭为住户提供礼宾服务。（设计构想图/柏威年集团提供）

“我们一直都想在白沙罗岭拥有房产，而柏威年是一个信誉良好的发展商。”

陈成发对白沙罗岭的偏好，既在于环境清幽、住宅氛围低调，也在于周边的餐饮与购物选择。这个综合项目的建筑品质、设计、住户隐私，以及所提供的礼宾服务（concierge service）都符合他的需求。毗邻的商场与捷运，也让生活更加便捷。

对夫妇俩而言，吉隆坡的都市生活切合所需，“这里的生活方式适合我们，也很适合作为探索马来西亚其他地方的绝佳基地。”

购房前，他也曾关注项目能否如期完成，以及市场供应情况；根据过去的买房经验，他认为发展商柏威年不仅实力雄厚，且口碑良好，让他决定再次选择柏威年所发展的项目。

直通捷运站 周边有高尔夫球场

柏威年白沙罗岭占地约16英亩，结合住宅、企业办公空间与商场。第一期住宅已落成并迎来住户，周边亦有高尔夫球场、马术俱乐部、医疗机构与多所国际学校，为家庭生活提供多方面配套。地段优势不再只是概念，而是有据可依。

项目内的商场汇集餐饮、购物与休闲选择，包括纪伊国屋书店、TGV影院、Harvey Norman、The Food Merchant，以及Zara、Massimo Dutti、Coach和Boss等时尚品牌。对周末到访的业主而言，用餐、购物与采买可就近安排；对长期居住的家庭，便利则融入日常。

柏威年白沙罗岭，不仅设有住户共享的休闲空间，购物、办公与捷运设施均近在咫尺。（设计构想图/柏威年集团提供）

项目亦直接连接加影线（Kajang Line）上的白沙罗市中心捷运站（Pavilion Damansara Heights–Pusat Bandar Damansara MRT Station），而这条捷运1号线（MRT1）是通往吉隆坡市中心多处核心地段最重要的途径之一：住户可搭乘捷运前往柏威年武吉免登（Pavilion Bukit Bintang）、敦拉萨国际贸易中心（TRX）与中央艺术坊（Pasar Seni）或搭乘两站即可抵达国家博物馆站，并轻松换乘至吉隆坡中央车站（KL Sentral），换乘机场快铁。



【加影线在巴生谷综合轨道系统中官方编号为9号线；“捷运1号线”（MRT1）则是其在巴生谷捷运计划初期的工程规划代号，因为该线是马来西亚落成的首条捷运线。】

柏威年白沙罗岭第二期概览

产权： 永久产权

单位面积： 452至4090平方英尺

单位总数： 帝国私邸154户；皇家公馆490户

竣工时间： 2029年中

交通网络： 直接连接捷运1号线（可换乘至吉隆坡中央车站及机场快铁）

发展商： 柏威年集团（The Pavilion Group）

股权合作伙伴： 加拿大退休金计划投资委员会

入驻租户：办公楼 —— 大马日本烟草国际公司（JTI Malaysia）、利宝保险（Liberty Insurance）、达信保险经纪（Marsh McLennan）、马银行贵宾理财中心（Maybank Premier）

当第二期住户拿到公寓钥匙时，他们面对的不是一个等待发展的新区，而是一个已经有办公人群、购物人流和餐饮选择的成熟街区。完全售罄的柏威年白沙罗岭第一期，租金回报率平均6%。首期于2019年推出时平均尺价为1600令吉，目前平均转售尺价约2000令吉（约合628新元），为投资者提供参考。

宽敞私邸与灵活户型

柏威年白沙罗岭第二期两栋住宅大楼各有侧重。帝国私邸楼高50层，仅规划154套高端单位，涵盖三卧房至四卧房户型，着重宽敞空间与居住私密性。本次推出的户型面积为3380至4090平方英尺，所有单位均设私人电梯厅。

其中，3380平方英尺的三卧房户型附设单间套房，可灵活用作客房、书房或独立出租；四卧房户型则有3380及4090平方英尺两种选择。各卧房均附独立卫浴，宽敞的客饭厅与休闲阳台，让日常起居与亲友相聚各得其所。

皇家公馆双钥匙户型（Type DK2）的客厅及饭厅方正且宽敞，附设单间套房（图中深色门板为入口处），可为家庭成员或宾客提供较独立的空间。（设计构想图/柏威年集团提供）

皇家公馆则楼高51层，共490个单位，面积介于452至1679平方英尺，涵盖单间套房、一卧房加书房、两卧房及三卧房等选择，照顾不同家庭规模与生活阶段的需要。

其中，1302平方英尺与1679平方英尺的双钥匙户型，将两卧房住宅与单间套房结合。对于希望家人相近而居，又各自保留独立空间的买家，这类布局提供了另一种安排。

两栋公寓设施完善，精心规划两层休闲设施，包括泳池、健身房、社交空间与多功能厅，让住户放松身心，与家人共享悠闲时光。

室内装潢奢华大气，并拥有高档精致的配备，体现了项目对居住品质的重视。部分单位客饭厅采用天然大理石地面；所有住宅均配备Bosch炉具、抽油烟机及烤箱、Smeg冰箱、Villeroy & Boch等卫浴配备，从日常烹饪到休憩空间，兼顾实用与质感。

从品质、入住体验到售后服务

柏威年白沙罗岭帝冠私邸的楼顶泳池，让住户在吉隆坡城市天际线的映衬下，享受悠闲时光。（柏威年集团提供）

该区住宅环境也吸引了马来西亚买家符威霖。他一家六口去年2月入住第一期的帝冠私邸（Crown Residences）的2300平方英尺单位。

参观示范单位后，他觉得住宅规格、装修用料与地点都符合一家人的要求。此外，生活便利性也是他们寻找新家的重要条件：“我们希望未来的家能够邻近商场和超市等设施。”

除了连接商场与捷运，项目接近重要商业与生活区域，也切合他们的出行需求。私人电梯厅、楼顶泳池及健身房等住宅设施，更是加分之处。

对家中有年迈父母的符威霖来说，礼宾服务尤其重要。他想到父母在有需要时可以马上寻求礼宾部的协助，心里就多一分踏实。

符威霖表示，他买房关注的不只是建筑与装修品质，也包括入住后的缺陷处理和服务。柏威年集团与加拿大退休金计划投资委员会（Canada Pension Plan Investment Board，简称CPPIB）的参与，也是他评估发展商背景时的重要考量。CPPIB是柏威年白沙罗岭的股权合作伙伴，与柏威年集团共同直接投资该项目。

让心仪的住址成为日常

柏威年集团旗下的柏威年吉隆坡广场（Pavilion Kuala Lumpur），是不少国际旅客熟悉的品牌；白沙罗岭长期形成的住宅区声望，为项目提供了另一层吸引力。随着帝国私邸与皇家公馆的加入，柏威年白沙罗岭的住宅选择更为丰富。

从小型套房到宽敞家庭住宅，买家可按自己的生活阶段做出选择。白沙罗岭的发展也将写下新一页：在延续传统高尚住宅区格调的同时，进一步汇聚居住、商务与零售活动，让综合社区的生活配套更趋完整，焕发新的活力。

欲了解帝国私邸与皇家公馆的户型及项目详情，可浏览柏威年白沙罗岭官网。

免责声明：这是一项海外投资。海外投资涉及额外的财务、监管和法律风险，投资者应在投资前对该项目进行详细的调查与分析。

Approved building plan / 预计完工日期

帝国私邸（Imperial Residences）：BP T2 OSC 2024 2056 / 2029年中

皇家公馆（Royal Suites）：BP T2 OSC 2025 3807 / 2029年中

【本文由柏威年白沙罗岭呈献】