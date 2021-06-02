《理财万事通》第98集：如何抓紧进离场时机？别忘了学技术分析

股市变幻莫测，良好的公司股价可跌到腰斩，劣质的公司股价也可一飞冲天。股价走势不一定反映公司的内在价值，投资者只有通过进一步的分析才能更好地布置投资策略。

除了看懂基本面价值进行股市分析，投资者还可以通过看懂技术走势图，推测未来股价，并且选好进场与离场的时机。投资者要如何进行这类分析呢？

本期理财万事通邀请华文媒体集团新闻中心财经记者黄琇惠和大家讲讲技术分析（Technical Analysis）的运作，以及这类分析的利与弊。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

什么是技术分析？

基本面分析和技术分析有什么不同？

更有效地摸清市场情绪

如何进行技术分析？

看图寻找支撑与阻力位

观察移动平均线（Moving Average）

技术分析的缺点

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《用技术分析寻找买卖点》

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