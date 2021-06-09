《理财万事通》第99集：10分钟带你了解“买定投余”这些事

买定投余，也就是 buy term and invest the rest，是在保险业界历久不衰的概念。 顾名思义，投资者会购买定期保险，余下省下来的钱进行投资理财，而定期保险 会在一定的投保期限内为受保人提供保障。概念看似简单，但其实“买定投余”也有技巧以及可能会面对的风险。
本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻记者周岳翔，用10分钟跟大家分享关于“买定投余”的那些事。
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- “买定投余”的意义
- "买定投余“和其他保险有何不同
- “买定投余”的好处
- 赚多少才算值得？
- 什么样的人适合“买定投余”
- 定期保险的承保范围
- 定期保险的保障年限
- 在新加坡，如何选择适合自己的定期保险呢？
延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《买定投余有好处但考技术》
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