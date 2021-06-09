《理财万事通》第99集：10分钟带你了解“买定投余”这些事

买定投余，也就是 buy term and invest the rest，是在保险业界历久不衰的概念。 顾名思义，投资者会购买定期保险，余下省下来的钱进行投资理财，而定期保险 会在一定的投保期限内为受保人提供保障。概念看似简单，但其实“买定投余”也有技巧以及可能会面对的风险。

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻记者周岳翔，用10分钟跟大家分享关于“买定投余”的那些事。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

“买定投余”的意义

"买定投余“和其他保险有何不同

“买定投余”的好处

赚多少才算值得？

什么样的人适合“买定投余”

定期保险的 承保范围

定期保险的保障年限

在新加坡，如何选择适合自己的定期保险呢？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《买定投余有好处但考技术》

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