《理财万事通》第100集：投资市场回顾与展望

数码平台zaobao.sg于2019年8月推出的《理财万事通》播客已迈入第100集！节目不仅迈入重要的里程碑，更获得听众的良好回响。

每期节目中，主持人会与新闻室财经新闻记者一起畅谈实用的理财贴士，让公众“用听的”去掌握各种投资、理财知识。《理财万事通》历来最热门的话题有哪些？理财与“理生活”又有什么关系？

第100期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任胡渊文和财经新闻记者周岳翔与大家回顾和展望新加坡的投资市场。马上收听！

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财经新闻记者分享心得

重温《理财万事通》播客：立即收听

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