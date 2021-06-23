《理财万事通》第101集：如何布局2021下半年的投资方向？

冠病疫情在区域多国卷土重来，新变种毒株5月也在本地掀起新一轮疫情。疫情局势变化莫测，不免浇熄了投资者对我国经济和股市快速回升的希望。

然而，专家表示全球经济的复苏步伐会持续上升，并预测全球企业盈利可能在今年上升30％。面临时局多种变化，投资者要如何制定下半年的投资方案呢？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻高级记者李蕙心和大家聊聊投资者该如何进行多方考量，为下半年的投资策略做准备。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

投资者可以留意的投资方向

新加坡个别领域的发展趋势

投资者要注意中美关系

低风险的投资工具

较高风险的投资工具

如何洞察市场趋势与宏观环境？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《下半年投资路上的红绿灯提示》

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