《理财万事通》第102集：你家爸爸的理财IQ

冠病疫情冲击下，父亲们长远的财务规划更重要了!除了为子女和长辈提供足够的保障，自己的身心和财务健康也很重要。你家爸爸的理财IQ是如何？而身为“爸爸”的你，是一个让子女操乱的心的“穷爸爸”？还是一个有驾驭金钱能力的“富爸爸”呢？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任胡渊文，一起聊聊爸爸们的理财IQ。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

开场白：你是“穷爸爸”？还是“富爸爸”？

不同阶段的爸爸应有的理财观念。

爸爸们应该从什么方面开始规划、行动呢？

爸爸的保单规划如何做？

中年爸爸的压力好大

爸爸们应该投资股票吗？

给爸爸们的提醒

配偶也应该一起参与财务规划

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《为家庭为自己 父亲理财当自强》

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