《理财万事通》第103集：老小包夾！夹心层的理财心法

家有老小的夹心层要面对的生活挑战和财务压力非常大，因为他们要照顾自己的生活费，承担孩子的教育费，甚至还要担心父母亲高昂的医药费。但是，“时间”就是夹心层最大的筹码。 本期《理财万事通》邀请了华文媒体集团新闻中心财经新闻记者黄琇惠，一起探讨夹心层应该如何做才能减轻自己的财务压力。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

开场白: 什么是夹心层？

夹心层要如何开始规划财务的第一步？

三个贴士助夹心层减少非必要的开销

夹心层需要哪些保险？

夹心层一定要立遗嘱！为什么？

夹心层要如何处理自己的情绪压力呢？

规划退休生活对三、四十岁的夹心层来说是否重要？

在规划退休计划时，有什么需要注意的？

政府计划是退休夹心层的重要收入来源？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《上有老下有小理财功课不可少》

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