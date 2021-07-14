《理财万事通》第104集：下半年ETF要怎么买？

在经济复苏前景下，全球股指今年上半年持续创新高。同时，近年逐渐盛行的特定主题交易所挂牌基金（ETF），也试图顺应着具有增长潜力的大趋势。然而，特定主题ETF的表现却相形失色，包括创新科技、清洁能源、云计算，以及网络安全。

这些特定主题ETF今年来的表现为何不如市场走势？越来越受瞩目的主动管理型ETF又有哪些投资优劣？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻记者周岳翔和大家说说投资特定主题ETF以及主动管理型ETF时需注意的事项。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

特定主题ETF是什么？

讨论特定主题ETF今年的表现

为何表现与大盘走势稍逊一筹？

还可以将特定主题ETF加入投资计划中吗？

主动管理型ETF的优势与劣势

主动管理型ETF的投资风险

投资ETF前需注意的事项

今年上半年表现最佳的ETF

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《经济逐步重启中跑输大盘 投资特定主题ETF利弊谈》

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