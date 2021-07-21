《理财万事通》第105集：2021下半年 你不可不知的亚太REIT投资指标

房地产投资信托（REIT）是新加坡股市最热门的投资话题（工具）之一。在新加坡交易所（SGX）挂牌的S-REIT多年来深受本地投资者青睐，因为他们的股息相对稳定、资产类别也很广泛，涵盖零售业、工业、物流业、办公空间和酒店业，能够有效分散投资风险。其实除了S-REIT，亚太地区其他股市，尤其香港和澳大利亚挂牌的REIT也很有投资潜能。

在逐步迈向疫后新常态当儿，本期《理财万事通》邀请了华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任冯嘉年，一起来聊聊亚太REIT投资指标。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

开场白：新加坡热门投资话题：房地产投资信托（REIT）

亚太股市挂牌的REIT之好处

香港REIT的表现

香港租金是否在疫情期间受影响？

澳洲REIT的表现

疫情的演变是否会影响REIT的表现？

什么是新经济资产？

居家办公是新模式，办公室REIT还有增长机会吗？

零售业REIT的前景

如何投资香港和澳洲的REIT？

通货膨胀会影响亚太REIT的表现吗？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《疫情后澳洲香港经济被看好 亚太REIT投资潜能待挖掘》

关注《理财万事通》播客：

Spotify: https://spoti.fi/30xdA1D

iTunes: https://apple.co/2G4qxbm

Google Podcasts: https://bit.ly/2JrPQ9r

Awedio免费数码音频串流应用: https://www.awedio.sg/podcast/784