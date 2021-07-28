《理财万事通》第106集：分红保险费调高 回报额会减少吗？

从7月起，保险公司按照新加坡人寿保险协会（LIA Singapore）规定，将调低分红保险的演示投资回报率预估顶限。

刚要购买分红保险的消费者，应该注意哪些与回报额和保费相关的变化？在7月之前购买分红保险的受保人是否受新规定影响？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻高级记者李蕙心和大家谈谈分红保险涨价背后的原委，以及消费者可采取的应对策略。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

分红保险是什么？

准确地反映目前低利率环境

人寿保险协会新规定

分红保险提供“保证”和“无保证”红利

消费者要如何应对变化？

需注意事项

投资联结保单是否受影响？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《分红保险保费上调如何应对？》

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