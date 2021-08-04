《理财万事通》第107集：中国政府监管下的投资市场

冠病疫情暴发后，中国是率先复苏的经济体之一，投资者对投资中国市场的兴趣大增。刚好新加坡又推出多一个中国股票为主的交易所挂牌基金（ETF），让投资者有更多投资中国的选择。
身为投资者，到底该不该将投资资金分配给中国投资市场呢？
本期的《理财万事通》邀请了华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任胡渊文，一起来聊聊中国政府监管下的中国投资市场，以及投资中国市场的利与弊。
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 滴滴出行的未来
- 为何科技公司会受中国政府监管？
- 监管的“尺寸”如何拿捏？
- 中美贸易战是否影响中国投资市场？
- Google、Facebook也受美国、欧洲监管？
- 分配多少资金给中国市场才算合理呢？
- 专家推荐的中国市场投资组合
- ETF：最容易获得中国市场保险的投资渠道。
- 专家推荐的中国ETF
延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《投资中国市场兼顾收益与风险》
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