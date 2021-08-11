《理财万事通》第108集：REIT派息股前景是否良好？

当一家公司赚钱或有盈余时，它可以选择把部分盈利以股息形式派发给股东，有些还会派发一次性特别股息。许多行业无法幸免于疫情冲击，这些公司因此削减派息，以便在非常时期保留现金。同时，这使投资者赚进口袋的股息大大减少。今年随着企业盈利预计复苏，派息股是否值得投资者留意呢？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经记者黄琇惠和大家聊聊挑选派息股的策略，也同时和大家介绍一些专家们看好的派息股。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

专家如何看待派息股的前景？

本地REIT的长期派息前景

影响股息派发方案的因素

并非每家公司都会派息

投资者可参考的财务指标

股息派发率（payout ratio）

投资前须注意事项

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《投资派息股看企业续航力现金流》

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