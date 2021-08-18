《理财万事通》第109集：外汇投资不复杂 新手必知！

图 /
林玲莉

编导 /
翁铭芯

发布 / 2021年8月18日 2:30 PM

“外汇投资”是否应该成为资产配置选择之一？而它和其他的投资又有何不同？一起“用听的”了解更多！
“外汇投资”是否应该成为资产配置选择之一？而它和其他的投资又有何不同？一起“用听的”了解更多！

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部分投资者不止购买自己国家的理财产品，还会通过外汇投资理财，但是还是有许多人不了解外汇投资。全球有上百种货币流通，而新加坡是全球第三大、亚洲最大外汇交易中心，那么“外汇投资”是否应该成为资产配置选择之一？而它和其他的投资又有何不同？

本期的《理财万事通》邀请了华文媒体集团新闻中心财经新闻记者周岳翔，一起来探讨投资新手必知的外汇基础知识

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 什么是外汇投资？
  • 外汇投资跟其他投资产品有何不同？
  • 如何判断交易的成本？
  • 什么是“点差”？
  • 外汇投资有什么风险？
  • 新手可用模拟账户服务了解外汇投资
  • 外汇交易平台之选择

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《新手玩外汇 有哪些入门须知？》

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