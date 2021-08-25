《理财万事通》第110集：你是否对重病险有误解？

一项最新调查显示，新加坡人的严重疾病（Critical Illness）保障明显不足，原因可能来自一些认知上的误区。严重疾病保险，从字面上看，多数人都会认为它保的是治疗重病的费用，事实上，重病保险保的是病倒后不能工作而失去收入的财务风险。

本期的《理财万事通》邀请了华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任冯嘉年，一起破解误区，并了解购买重病保障须仔细考量的各种因素。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

你对重病保险的认识有多深？

终身健保（MediShield Life）多了很多福利，重病险还有必要吗？

重病保险和其他疾病保险有何不同？

决定保额之前可考虑的五大因素

天文数字付不起？该怎么办？

重病险保所有疾病的任何阶段吗？

多次赔偿（multi-pay）重病保单的特点

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《买足重病险养病也养家》

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