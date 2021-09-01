《理财万事通》第111集：新电信优惠股 该卖还是买？

1993年，新电信（Singtel）挂牌上市，首次公开售股活动的新股发行量占新电信11％的股权，其余由淡马锡控股（Temasek Holdings）持有。为了与国人分享国家财富，政府鼓励“全民拥股”，以折扣价售卖新电信股给国人。如今持股者不少已达古稀之年，他们希望售股套现，但买卖股票的方式也因为互联网的普及化而改变了。股民因为不熟悉，在脱售此股票的过程中碰壁了。
本期的《理财万事通》邀请了华文媒体集团新闻中心财经新闻高级记者李蕙心，向你介绍脱售新电信优惠股的方法，以及告诉你现在是否是脱售新电信股的好时机？
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 回顾1993年的新电信优惠股。
- 1993年新电信优惠股如何售卖？
- 四种卖出新电信股的方法
- 行动不便者要卖掉新电信优惠股该怎么办？
- 现在是套现的好时机吗？
- 新电信股目前的前景
延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《新电信优惠股一生持守终须分手？》
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