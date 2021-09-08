《理财万事通》第112集：赚“咖啡”钱 买卖黄金以外的商品投资

随着全球经济复苏，加上供应短缺推动多个大宗商品价格上升，数个商品价格上涨至多年来的新高。标普高盛商品指数（GSCI）追踪24个交易所挂牌商品期货合约，今年来攀升25％，7月 时的涨幅还一度高达33%。因极端气候所致，咖啡期货的价格今年来一度大涨超过60％，触及六年半高位。在商品的涨势中，投资者能否从中得利？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任胡渊文和大家介绍商品投资的投资途径，以及参与商品投资前的重要须知。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

商品投资可分为硬商品和软商品

投资商品一定要买实体货物吗？

怎么赚“咖啡”钱？

商品价格受哪些因素影响？

政治因素影响大宗商品

商品投资前须注意的事项

避免过度投资

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《你也可以赚“咖啡”钱 甚至做石油买卖》

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