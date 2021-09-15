《理财万事通》第113集：你该进行房贷再融资了吗？

为了保护经济免受疫情冲击，美国联邦储备局去年将利率降至零，但在今年6月暗示将提前在2023年加息。以减少日后每月房贷还款的负担，贷款者是否应该把握当下低利率环境，在利率上升前考虑贷款再融资？贷款者又要如何挑选合适的再融资配套？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻记者黄琇惠和大家聊一聊再融资时须留意的事项，以及挑选再融资配套的小贴士。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

低利率环境是否是再融资的最佳时机？

申请贷款再融资前须查看贷款配套的其他条款

挑选合适的房贷配套时要考虑所供的房子属性

该选择固定或浮动利率配套？

通过资产增值抵押贷款来再融资

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《做好房贷再融资功课 让你在加息时喘口气》

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