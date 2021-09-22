《理财万事通》第114集：女性如何避免陷入“无财窘境”？

古人有言“女子无才便是德”，现代人应该说“女子无财使不得”。人们对女士的既有印象，是她们不擅长理财。比如说，她们很会花钱，对投资完全没有兴趣，有钱就用来打扮自己，常把钱用在不实际的服饰、珠宝、美容等。

一些研究和调查发现，事实上，女性比男性花费更少、储蓄更多。那么为什么人们普遍对女性理财有这样误解呢？女性理财投资常见的盲点和误区又有哪些？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任郭书真和大家聊聊女性在人生不同阶段，应该如何规划自己的财务。

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女子无“财”使不得？

女性不擅长理财而且特会花钱，是否是刻板印象？

女性该如何开始规划本身财务？

三个角度出发，扭转窟境。

女性可以如何 保障自己的财务权益呢

延伸阅读《联合早报》佳人智富（omit one）专栏：《女性深耕理财 让花开更香更持久》

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