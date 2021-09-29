《理财万事通》第115集：成为电子游戏的另类赢家

电子游戏紧紧抓住了消费者对互动娱乐的需求变化，玩家人数不断新增使企业营收迅速增长。以电子游戏作为体育项目的电子竞技（esports）近年来更是迅速崛起。作为投资主题，电子游戏和电竞行业备受机构投资者青睐。散户投资者又要如何把握机遇，从市场趋势中获利？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻记者周岳翔和大家说一说投资者在投资电玩行业的热门企业时应注意的事项，并解析这个行业的发展趋势。

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投资者可以关注的电游投资产品

冬海集团（SEA）今年股市表现突出

市场上有五个以电子游戏和电竞为主题的ETF

电竞市场受政府监管等因素影响

电子游戏与电竞行业的发展趋势

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《电玩当道不会打也能成赢家》

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