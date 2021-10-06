《理财万事通》第116集：别等到50岁才规划退休生活

退休后收入大减，财务规划必须趁早。有调查报告显示，退休人士若每月只依靠总额1200元的储蓄、公积金入息和家用，在减去所有开销之后，平均每月只剩下30元。如果突然有意料不到的开销如医药费，钱可能不够用。如果提早规划财务，情况就能大为不同。

人们应该何时开始规划退休生活？低收入人士又能如何着手规划？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻高级记者李蕙心和大家谈谈如何通过简单的财务规划，来保障退休生活，安享晚年。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

打破“有钱才能规划财务”的错误观念（01:06）

缺乏理财知识以至于忽视退休规划（02:15）

越早开始储蓄和投资 越早达到财务自由（03:50）

人们该从哪里开始着手规划？（05:40）

投资的方式累积财富（08:20）

面临人口老龄化的趋势（09:25）

调查：女性理财不如男性（11:54）

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《趁早规划财务轻松面对退休》

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