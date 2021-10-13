《理财万事通》第117集：2021变数多，把握最后一季投资机遇

10月已来到中旬，多变（且仍然在变的） 2021年稍纵即逝，那么如何在年底前抓住获得收益的机会，一定是当下投资者们极为关心的话题。
海内外市场走势将会如何？各类资产的收益机会在哪里？
本期《理财万事通》，邀请了华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任来跟我们聊聊2021年最后一季度的投资机遇，听听她可为投资者带来哪些贴士！
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 概括目前的海内外投资市场的情况。
- 在最后一季，是否适合投资新加坡市场？
- 最后一季进行投资所要注意的风险。
- 投资组合配置推荐。
- 投资市场的地理位置是否该纳入考量。
- 投资新加坡市场的策略。
延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《尽管存在变数 最后一季市场仍有投资机会》
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