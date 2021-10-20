《理财万事通》第118集：要成小富婆？理财要趁早！

在女性独立的新时代，女性经济独立也成为了重要课题。 爱情和面包，总要留一样。无论未来是否与另一半共同管理财富，对于目前是单身女性的人而言，当“爱情”是空窗时，就要好好在“面包”上努力了。 本期《理财万事通》邀请到华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任郭书真，一起为单身女性的理财人生把把脉。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

理财不在单身女性的主要规划中？

年轻单身女子常犯两种错误。

制作预算的方法好简单！

单身女性可以有什么投资战略？投资分三部分。

什么是卫星策略（Core-satellite Strategy）？

不同年龄阶段单身女有不同的投资策略。

如何衡量自己的投资是否足够？

延伸阅读《联合早报》佳人智富专栏：《把握另一种幸福 单身女性理财越早越好》

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