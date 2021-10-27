《理财万事通》第119集：计划可以赶上变化！疫情教会你的理财知识

我们跟冠病博弈至今已超过一年了，不可否认的是，它的到来确实给不少人的财务规划带来不确定感。

比如说，有人失去了工作、工资减少，还有人在市场不佳时投资失利，原本的财务计划因而被打乱。

有报告指出，自疫情暴发以来，接近一半（47％）新加坡人的财务状况恶化，另有43％表示收入前景更加糟糕。 那么面对这场危机，理财该注意些什么？怎么确保计划赶得上变化呢？

本期《理财万事通》邀请了华文媒体集团新闻中心财经新闻高级记者陈紫筠来为大家讲解如何在危机中理财，让你安然度过未知的挑战。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

意识到自己的财务策略有误怎么办？

有什么方案可避免突然遇到财务危机？

储蓄、保险和投资，哪者比较重要？

金融市场起伏不定，投资是否实际？

夹心层在疫情期间面对的财务压力和冲击最大，专家有何贴士？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《临危不乱让理财计划赶上变化》

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