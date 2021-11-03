《理财万事通》第120集：Z世代网上学投资靠谱吗？小心别上当！

你是如何学习理财和投资知识的？对于在互联网环境下长大的Z世代，与其阅读投资书籍或分析报告，他们可能会选择在YouTube或TikTok上观看投资视频。

在这个网络时代，社交媒体平台用户能快速地在各种平台学习投资理财。不过，社交媒体平台的理财信息靠谱吗？在网上学投资时应该防范的骗局有哪些？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻记者黄琇惠和大家讲一讲，Z世代该如何作出明智的理财和投资决定，以及防范社交媒体中的投资骗局。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

社交媒体平台的理财信息靠谱吗？

极端言辞可能会误导受众

在网上学习投资时须注意的事项

防范常见骗局

避免坠入骗局 留意常见“危险信号”

Z世代要如何制定个人理财规划？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《Z世代学理财 网上投资信息不能盲信盲从》

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