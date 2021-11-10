《理财万事通》第121集：终于可以出国！旅游保险怎么选？

随着疫苗接种者旅游走廊计划开通，按捺不住想遨游天地的国人终于有机会再次踏出国门。然而，捉摸不定的冠病疫情让旅程充满更多变数， 因此，进入后冠病时代，旅游保险显得格外重要，消费者不应仅是追求最便宜的保单，更要注意承保范围，是否针对启程前、旅程中，以及回程后提供冠病相关保障。

本期《理财万事通》邀请了华文媒体集团新闻中心财经新闻记者周岳翔来聊一聊在冠病时代，要如何选购旅游保险。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

后冠病时代，旅游保险重要吗？

冠病疫情期间推出的旅游保险有何特别之处？

要去韩国？先买旅游保险！

“后疫情旅游保险”的购买贴士

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