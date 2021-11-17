《理财万事通》第122集：家有特需子女 父母投保须长远规划

每一个特殊需求儿童都是折翼的天使，家长都对他们爱护有加。特殊孩子最让家长担心的是，孩子成年后可能无法如一般人找到工作。孩子因此可能缺乏经济来源，还面临健康情况恶化。家长要如何进行财务规划，为自己和孩子的未来做足经济保障？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻高级记者李蕙心和大家谈一谈在规划财务时，养育特需孩子或亲属的家庭该注意的事项，以及他们可采取的合适方案。

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养育特需孩子的家庭应注意的规划事项

家长必须有充足的保险保障

市场上是否有为现有疾病患者提供保障的保险公司？

特需孩子能从终身健保和终身护保两计划受惠

若担心孩子无法管理财务，家长可进行哪些安排？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《特需子女 也能有保无忧》

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