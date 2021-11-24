《理财万事通》第123集：都市妈妈的理财新思维

女性组织家庭，尤其是有了小孩以后，生活重心会转移，计划总是围绕着家庭，财务规划也以家庭为出发点，而忘了自己也须按自身情况做个别的长远规划。

有很多都市妈妈不仅要把家庭生活安排的井井有条，还须打理事业，甚至还打理着家庭的小金库。都市妈妈应该要具备怎么样的理财思维？若你是单亲妈妈，又要如何规划好自己呢？

我们邀请了华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任郭书真和妈妈们一起来认识自己的人生，同时谈一谈妈妈们的个人理财规划。

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