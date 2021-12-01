《理财万事通》第124集：掌握理财应用 随时了解你的财务状况

存款、公积金、房屋贷款、股票和债券，这么多的财务信息，该如何整理？

去年12月，政府推出个人财务信息共享平台SGFinDex，让国人把分散在不同政府和金融机构的财务信息整合到单一平台，进行更有效的财务规划。SGFinDex启用近一年，近来第二阶段推出新增功能，其中究竟包括什么新信息？投资者整理财务信息之后，又该如何改善个人财务状况？

本期《理财万事通》华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任胡渊文和大家介绍SGFinDex以及各家银行所推出的的财务规划应用，并且讲解使用财务规划应用的好处和贴士。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

SGFinDex目前包含的财务信息有哪些？

公众可查看个人存放在中央托收公司（The Central Depository）的投资

SGFinDex如何帮助投资者更好地掌握个人财务信息？

帮助投资者优化公积金存款 查看公积金余额和现金状况

对于还没开始使用SGFinDex的公众，他们该从里入手？

除了MyMoneySense，消费者还可用哪些参与银行的财务规划应用？

使用财务规划应用时须注意事项

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《应用小帮手添功能 个人理财信息一手抓》

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