《理财万事通》第125集：左手戴表 右手投资 选对手表可赚钱？

手腕上的手表，除了一点一滴累积时间岁月，如果选得对也可以一点一滴地为主人累积财富。 疫情导致经济局势不稳定，想要投资股市却担心股市波动太大，这时候不如把目光转向名表投资？但，名表品牌和款型那么多，该要如何选？又要如何让买表花出去的每一分钱变成自己未来的财富呢？ 今天我们邀请华文媒体集团新闻中心财经资深高级记者李可爱跟大家聊聊投资名表必知的小诀窍。
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 名表收藏的常识
- 名表上有裂痕会贬值吗？
- 新加坡的钟表投资市场趋势如何？
- 收藏名表须考量的因素
- 名表价位门槛太高，新手怎么办？
- 近期值得关注的名表款式
- 名表投资的风险
延伸阅读《联合早报》另有所爱专栏：《投资名表 滴答声中添财富》
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