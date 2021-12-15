《理财万事通》第126集：近来有旅游计划？记得善用信用卡消费

疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划出炉后，不少人都按捺不住兴奋，准备买张机票出国透透气。在VTL计划的带动下，与航空或旅游相关的华侨信用卡花费在10月份激增。比起之前一个月，这方面的总付款额增加超过两倍，每名顾客机票方面的平均消费增加多达40％。

对有旅游计划的国人来说，如果在日常生活中善用可累积飞行里数的信用卡，或许可以积少成多，以里数兑换成机票。除了兑换机票，消费者还可通过信用卡交易获取哪些利处？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻高级记者陈紫筠和大家说一说可累积飞行里数的旅行信用卡，以及使用信用卡须注意的事项。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

信用卡的消费方式以及消费者可享有的利处

根据自己的生活方式选择赚取最多里数的信用卡

在国内度宅假的信用卡消费是否可以累积里数？

使用信用卡累积奖励时须留意哪些事项？

在疫情还在蔓延发展的当下，购买旅游保险显得格外重要

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《善用信用卡消费拉长飞行里数》

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