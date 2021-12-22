《理财万事通》第127集：2021年底理财，须遵守什么原则？

根据投资平台Syfe日前发布的一份调查报告，56％受访的新加坡人在圣诞节、跨年和农历新年等节日期间比平时花更多钱。2021年底的到来，也就表示，我们要给亲朋好友买礼物过圣诞、要美容护理来跨年，而且还要为农历新年做准备了！

今天《理财万事通》就邀请了华文媒体集团新闻中心财经新闻记者黄琇惠和大家聊聊，2021年年底，要如何理财、投资与省税？

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

消费者应该如何做好消费预算？

年底还清债务最重要！

2022年理财计划4大重点

理财目标也分短期、中期和长期

如何确保自己能过着理想的退休生活？

岁末开始关心投资组合，年初大赚钱！

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《佳节要开心 花钱要小心》

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