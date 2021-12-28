《理财万事通》第128集：女性投资第一步 智能顾问靠谱吗？

好些数据显示，女性对待投资的态度跟男性有别。例如，富兰克林邓普顿基金集团月前一项针对本地年轻投资者的调查发现，当前没投资也不打算在下来一年内投资的女受访者占了17％，男受访者只占5％。

不热衷投资的女性，常给的理由是没时间也没心思去研究和管理投资。但要规划财务，就总得踏出第一步，而不是让资金闲置留在储蓄户头。这第一步要从何开始呢？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任郭书真和大家说一说使用智能顾问的利与弊，以及合适女性投资新手的投资策略。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

女性更具有风险意识

投资新手要如何步入投资理财之门？

该选择智能平台还是真人顾问？

投资者2020年应该投资什么？

延伸阅读《联合早报》佳人智富专栏：《智能顾问在手 女性投资不愁》

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