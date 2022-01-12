《理财万事通》第129集：抗通胀时期，投资不可停！

图 /
林玲莉

编导 /
翁铭芯

发布 / 2022年1月12日 4:09 PM

后疫情时代的高通胀对策有什么？要如何实现财务目标的重要诀窍？用听的，了解更多。
后疫情时代的高通胀对策有什么？要如何实现财务目标的重要诀窍？用听的，了解更多。

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刚刚迈入2022年，奥密克戎来势汹汹，全球通货膨胀持续攀升。

新加坡去年的通货膨胀压力反映在国人的衣食住行各个方面，包括每日三餐和租金水电。

本期《理财万事通》，邀请华文媒体集团《联合早报》财经新闻记者周岳翔告诉你后疫情时代的高通胀对策，以及实现财务目标的重要诀窍。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 高通胀怎么影响我们的储蓄
  • 不同年龄层， 不同的抗通胀对策
  • 如何建立被动收入来源？
  • 储蓄投资前，要规划开支预算

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《你的投资规划能跑赢通胀吗？》

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