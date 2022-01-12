《理财万事通》第129集：抗通胀时期，投资不可停！

刚刚迈入2022年，奥密克戎来势汹汹，全球通货膨胀持续攀升。
新加坡去年的通货膨胀压力反映在国人的衣食住行各个方面，包括每日三餐和租金水电。
本期《理财万事通》，邀请华文媒体集团《联合早报》财经新闻记者周岳翔告诉你后疫情时代的高通胀对策，以及实现财务目标的重要诀窍。
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 高通胀怎么影响我们的储蓄
- 不同年龄层， 不同的抗通胀对策
- 如何建立被动收入来源？
- 储蓄投资前，要规划开支预算
延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《你的投资规划能跑赢通胀吗？》
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