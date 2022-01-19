《理财万事通》第130集：全职主妇的“薪水”值多少？

全职家庭主妇每天要应对无尽的要求，每周工作时间可能多达100小时，她们身兼多职，除了是清洁工、厨师之外，还是家庭教师、护理员、采购员、谈判专家。

家庭主妇在家中打理大小事务，日日忙碌，甚至可能比上班族还要辛苦。然而，这份全年无休的工作还未必领得到相等的酬劳。在没有收入的情况下，家庭主妇要如何保障自己的财务未来？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团《联合早报》财经新闻副主任郭书真和大家说一说家庭主妇掌握财务知识的重要性，以及她们可运用的财务规划贴士。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

男人不是一个财务计划

家庭主妇应参与家中财务规划

确保有足够的保险保障

借鉴“渡边太太”的理财策略

投资骗局五花八门

全职主妇的“薪水”值多少？

延伸阅读《联合早报》佳人智富专栏：《家庭主妇们该按月“领薪”了》

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