《理财万事通》第131集：买房头期怎么存？

许多新加坡人的梦想是拥有一间属于自己的房子，可是去年房屋价格在短期内大幅上涨，整体组屋转售价去年全年上涨12.5％，创下2010年以来的最大年度涨幅，让一些存款有限的人，拥屋梦一开始就遭遇挫折。 本期《理财万事通》，邀请华文媒体集团《联合早报》财经新闻高级记者李蕙心告诉你，专家的存钱买房招数。
重要内容：
- 新加坡房屋价格在短期内大幅上涨的3大原因
- 一年内，新加坡房屋究竟涨了多少？
- 存钱买房妙招
- 来不及了，有否快速储蓄一大笔钱的方式呢？
- 给欲买房的中年人和接近退休的人的建议
- 房贷利率上浮或下跌对购房者有何影响？
延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《存钱有方 拉近拥屋梦想》
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