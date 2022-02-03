《理财万事通》第132集：NFT热潮席卷全球 投资风口还是“疯口”

随着加密货币进一步受到关注，数码领域的另一样新兴产品也频频出现在新闻报道中。它就是非同质化代币（Non-Fungible Token，简称NFT）。比如说，最近艺人周杰伦的潮牌Phantaci便推出NFT限量小熊，第一天发行创下1000万美元（约1348万新元）的纪录。那么NFT究竟是什么？是投资产品吗？
今天我们邀请华文媒体集团《联合早报》财经新闻副主任胡渊文和大家讲解什么是NFT，以及NFT的投资渠道。
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 什么是非同质化代币（NFT）?
- 普通货币、加密货币、非同质化代币有什么不同？
- NFT是投资产品吗？
- 散户投资者要通过那些渠道购买NFT？
- NFT的具体风险
延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《价值全凭个人喜好 NFT是投资风口还是“疯”口？》
关注《理财万事通》播客：
Spotify: https://spoti.fi/30xdA1D
iTunes: https://apple.co/2G4qxbm
Google Podcasts: https://bit.ly/2JrPQ9r
Awedio免费数码音频串流应用: https://www.awedio.sg/podcast/784
《理财万事通》播客每期为你提供你最需要知道的理财与财经知识。本节目由新加坡96.3好FM DJ王德明主持，《联合早报》财经专栏记者将在节目上与你分享既专业又易懂的财经知识。