《理财万事通》第132集：NFT热潮席卷全球 投资风口还是“疯口”

随着加密货币进一步受到关注，数码领域的另一样新兴产品也频频出现在新闻报道中。它就是非同质化代币（Non-Fungible Token，简称NFT）。比如说，最近艺人周杰伦的潮牌Phantaci便推出NFT限量小熊，第一天发行创下1000万美元（约1348万新元）的纪录。那么NFT究竟是什么？是投资产品吗？

今天我们邀请华文媒体集团《联合早报》财经新闻副主任胡渊文和大家讲解什么是NFT，以及NFT的投资渠道。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

什么是非同质化代币（NFT）?

普通货币、加密货币、非同质化代币有什么不同？

NFT是投资产品吗？

散户投资者要通过那些渠道购买NFT？

NFT的具体风险

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《价值全凭个人喜好 NFT是投资风口还是“疯”口？》

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