《理财万事通》第133集：球鞋投资的入门攻略 避免不慎“失球”

球鞋也可以是一种投资，你知道吗？就像股票一样，球鞋有52周高、52周低、还有最后成交价。受Z世代千禧世代带动市场，本地的Novelship球鞋交易平台在过去两年的球鞋交易额增长80倍、国际球鞋交易平台StockX市值达38亿美元（约51亿新元）。毫无疑问，球鞋已经成为全球最热门的交易资产之一。

不过有些鞋款投资回报很好，有些就不一定了。投资者在考虑球鞋投资时应该注意什么？哪些球鞋款式适合关注呢？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团《联合早报》财经新闻资深高级记者李可爱和大家谈一谈球鞋的投资市场前景与投资攻略。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

亚洲市场与球鞋投资

投资者可以关注哪些鞋款？

流行文化赋予球鞋高价

投资球鞋前要如何做足功课？

4步骤鉴定球鞋真品

延伸阅读《联合早报》另有所爱专栏：《球鞋投资有热闹也有门道》

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