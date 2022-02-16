《理财万事通》第134集：财务大扫除 什么要先丢？

新年新气象，转眼又是一年元宵节，也是时候为我们的个人财务“大扫除”了！ 投资就像煮汤圆，几度翻滚浮沉，历经煎熬等待，终会尝到甜头。因此，在投资之前，我们都应该好好规划我们的储蓄、债务、保险和投资组合。

本期《理财万事通》邀请了华文媒体集团《联合早报》财经新闻高级记者陈紫筠，分享如何衡量你的财务健康状况以及财务大扫除时不可错过的细节。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

在储蓄和投资之前，我们要如何审视自己的财务健康呢？

进行财务大扫除时必须注意的元素。

银行利率预计走高，房贷有何影响？

要如何处理表现不佳的股票？

没有钱，要如何投资呢？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《财务大扫除有舍才有得》

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