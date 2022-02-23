《理财万事通》第135集：聪明女人如何巧用信用卡？

女性强大的消费能力不容忽视。他们的消费从母婴产品、饮食、服饰、化妆品，再到生活服务如美容、理发、美甲等，都超越男性，有的女人甚至充当着家庭消费的决策者。

因此，银行纷纷推出了女性主题的信用卡，到底这样做是一种行销手段？还是真的针对女性朋友的需求精心打造呢？

本期《理财万事通》邀请了华文媒体集团《联合早报》财经新闻副主任郭书真，一起来跟大家聊聊“女性卡”，并与我们分享女人应该如何善用手上的信用卡

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

女性的消费态度。

一般信用卡的奖励有那些？

信用卡和储蓄户口绑定的好处。

新加坡目前有什么以女性为消费对象的信用卡呢？

女性要如何选择适合自己的信用卡？

去各个理财平台比较不同信用卡的利与弊。

在办理信用卡之前，女性朋友有什么要考虑的因素呢？

延伸阅读《联合早报》佳人智富专栏：《特别的信用卡给特别的妳》

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