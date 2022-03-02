《理财万事通》第136集：通胀创40年新高 如何对冲风险？

通货膨胀创下近40年来的最高水平，而市场预计美国收紧货币政策将不断升温，今年可能会加息六至七次。分析师因此认为金融市场接下来的波动会更大，并建议投资者采取多元化投资策略。在利率上升的环境下，投资者应该如何布局呢？
本期《理财万事通》邀请华文媒体集团《联合早报》财经新闻记者黄琇惠和大家说一说应对加息大环境的投资策略。
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 市场趋势如何受高利率环境影响
- 消费必需品和能源等资产类别有助对冲通胀
- 被视为高增长股的科技股失宠了吗？
- 如何部署投资组合的配置？
延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《应对加息大环境 多元化投资是上策》
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