《理财万事通》第138集：在战乱或动荡之下 你应该抛售吗？

本地股市和美国股市在过去几周出现回调，当时俄罗斯和乌克兰还未开战，可是全球的投资情绪已经开始受到冲击。俄罗斯入侵乌克兰引起全球股市大震荡，油价和金价起落不定，有专家预测股市会在下来几个月持续波动。投资者究竟该如何应对？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团《联合早报》财经新闻副主任胡渊文和大家讲讲分散投资的利处以及当下合适投资的产品。

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00:52 专家分析大宗商品价格的走势

02:29 价格上涨的原材料有哪些？

04:15 投资者利益是否受损？

05:29 如何从上升的大宗商品价格和利率中获利

07:19 市场冲击虽大 切勿恐慌抛售

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《分散投资应对战乱与动荡》

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