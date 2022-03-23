《理财万事通》第139集：女性需求大不同 保险应该怎么买？

近年来，针对女性的理财产品可说是琳琅满目，其中之一就是“女性保险”。保险公司纷纷推出以女性为主要销售对象的女性健康保险，保障内容涵盖女性特有的一些癌症、孕产期、美容意外等。女性保险究竟该如何配置？有哪些误区需要留意？ 本期《理财万事通》邀请了华文媒体集团《联合早报》财经新闻副主任郭书真，一起来跟大家聊聊“女性保险”，让女性朋友了解，再面对种类繁多的女性保险产品时，到底应该如何挑选？
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 00:56.465 “女性保险”是否是保险公司的行销手段
- 01:52.008 女性保险并非噱头
- 03:40.713 较全面女性保险涵盖三阶段保障
- 05:26.501 家族有遗传病史，更应购买额外保护！
- 06:58.438 不同年龄阶段女性应特制不同的保险配套
延伸阅读《联合早报》佳人智富专栏：《与其他保险互补 女性保险给女性更全面保障》
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