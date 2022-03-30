《理财万事通》第140集：消费税即将上调 物价上涨该怎么办？

图 /
林玲莉

编导 /
黄予柔

发布 / 2022年3月30日 2:10 PM

物价上涨，如何制定预算和调整消费行为？用听的，了解更多！
物价上涨，如何制定预算和调整消费行为？用听的，了解更多！

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最近是否常听到某某产品“又涨价了”？统计局近期公布的数据显示，新加坡1月的核心通胀率攀升到10年来的最高水平，达到2.4％。与此同时，政府计划明年调高消费税（GST），本地物价将再出现一轮涨幅。面对未来更高的物价，消费者要如何制定预算和调整消费行为？本期《理财万事通》邀请了华文媒体集团《联合早报》财经新闻副主任胡渊文和大家分享应对消费税调高的理财贴士。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 01:10.585 物价上涨，怎么做准备？
  • 02:52.654 如何准备应急资金？
  • 06:19.570 订阅计划的可能是“陷阱”？
  • 08:10.874 善用公积金，为退休生活缓解消费成本！
  • 09:27.692 通过投资增长储蓄，要注意些什么？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《理财六招应对消费税调高》

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