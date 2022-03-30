《理财万事通》第140集：消费税即将上调 物价上涨该怎么办？

最近是否常听到某某产品“又涨价了”？统计局近期公布的数据显示，新加坡1月的核心通胀率攀升到10年来的最高水平，达到2.4％。与此同时，政府计划明年调高消费税（GST），本地物价将再出现一轮涨幅。面对未来更高的物价，消费者要如何制定预算和调整消费行为？本期《理财万事通》邀请了华文媒体集团《联合早报》财经新闻副主任胡渊文和大家分享应对消费税调高的理财贴士。
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 01:10.585 物价上涨，怎么做准备？
- 02:52.654 如何准备应急资金？
- 06:19.570 订阅计划的可能是“陷阱”？
- 08:10.874 善用公积金，为退休生活缓解消费成本！
- 09:27.692 通过投资增长储蓄，要注意些什么？
延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《理财六招应对消费税调高》
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