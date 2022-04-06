《理财万事通》第141集：逆势VS顺势，股票投资选哪派？

作为投资者的你是不是常常疑惑到底该什么时候买进？美国股神巴菲特有一句名言：“别人贪婪时，我害怕；别人害怕时，我贪婪。”股神推荐的这个策略，叫做逆势投资，是在股价下跌时买进，通过低买高卖来赚钱。

但是也有人选择顺势投资，在股价上涨时买进，通过高买更高卖来赚取价差。面对这两种投资策略，该如何选择，又该注意些什么？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团《联合早报》财经新闻高级记者陈紫筠，一起来跟大家聊聊两种截然相反的投资策略到底有什么区别，又各自有怎样的风险。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

01:05 逆势投资，如何找到“便宜货”？

05:41 顺势投资怎么预测股价变动？

07:04 逆势投资要小心“价值陷阱”

08:46 顺势投资要见好就收

10:55 新手应该选哪种策略？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《投资策略 顺势而上还是逆势而为？》

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