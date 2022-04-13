《理财万事通》第142集：拥有一段历史 投资老建筑可保值

在1986年期间，新加坡政府开始保留战前老建筑，并将它们视为重要的文化遗产。这些受保留建筑，不论是商店或住宅，都算是新加坡最古老的房地产之一，有些还有超过百年历史。有些人为了这串回忆与情感，对投资这类“古董”建筑情有独钟。除了留住回忆，这些建筑也是一种很好的保值品。

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团《联合早报》财经新闻资深高级记者李可爱和大家谈一谈受保留房产的投资市场和针对这类资产特征的投资事项。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

00:59 “古董”房地产的投资价值

04:52 哪些人士适合投资受保留房产？

07:40 黑白洋房的“古董”房产可以投资吗？

08:42 投资者须注意的事项

延伸阅读《联合早报》另有所爱专栏：《受保留建筑买资产也买历史感》

关注《理财万事通》播客：