《理财万事通》第143集：女性看护者，如何应对财务风险？

当一名看护者是件不容易的事，除了照顾至爱的人在身心上的需要，还可能面对财务上的挑战。2012年，由当时的社会发展、青年和体育部（MCYS）委托进行的一项“非正式护理调查”发现，照顾家中年长者的看护者有60%是女性。

作为女性，你了解相关的财务风险吗？又是否知道应该做哪些准备？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团《联合早报》财经新闻副主任郭书真，和大家谈一谈看护者所面对的财务风险。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

00:54 看护者面对何种财务风险？

03:57 保险和财务规划都不能少

07:06 利用信托保障至亲的生活

09:05 政府津贴可帮助减轻负担

延伸阅读《联合早报》佳人智富专栏：《女性看好自己才能看护至亲》

关注《理财万事通》播客：