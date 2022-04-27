《理财万事通》第144集：不要误解“保守投资”

风险越高，回报就越高，这是投资的基本原则。不过，当金融市场充满不确定因素，如宏观经济展望不稳时，投资者开始在投资策略上犹豫不决，尤其不知道自己该投资哪个组合，也不知道该用什么心态面对股市的起落。

本期《理财万事通》邀请了华文媒体集团《联合早报》财经新闻记者黄琇惠，和大家聊聊投资的心态，并告诉你面对投资前景不明朗的现状，投资者可以用什么态度面对。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

01:00 薪水不高可投资吗？

03:28 保守投资的回报

04:15 保守投资需注意的事项

04:59 保守型投资可选债券！

07:23 经济不景气该如何理财？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《保守型投资乱局中求安稳》

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