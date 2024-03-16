【理财万事通】2024年《联合早报》财政预算案对话会（播客版）

王雯镱

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发布 / 2024年3月16日 9:00 AM
《联合早报》财政预算案对话会出席嘉宾包括Kabam Robotics 联合创办人黄泓杰（左起）、大华银行集团首席经济师全德健、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲、交通部长兼财政部第二部长徐芳达与永续科技（Evercomm）总裁陈秋豪。主持人是《联合早报》财经新闻主任沈越（右一）。（白艳琳摄）
《联合早报》财政预算案对话会出席嘉宾包括Kabam Robotics 联合创办人黄泓杰（左起）、大华银行集团首席经济师全德健、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲、交通部长兼财政部第二部长徐芳达与永续科技（Evercomm）总裁陈秋豪。主持人是《联合早报》财经新闻主任沈越（右一）。（白艳琳摄）

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为期九天的新财年政府财政政策与各部门开支预算辩论在3月7日结束,《联合早报》在3月8日举办了2024年财政预算案对话会。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲与商界代表对话，讨论今年的财政预算案

徐芳达说政府要助起步公司由小做大走向国际，并鼓励中小企业参与可胜任项目。

他指出，政府将鼓励淡马锡控股旗下公司，以及跟政府部门有直接来往的公司，如新加坡港务集团、樟宜机场集团和公共交通公司等，尽可能与本地中小企业合作进行项目。

此外，刘燕玲也说，许多发展成跨国企业的本地公司如本地上市公司纳峰科技（Nanofilm），它们要的不只是获得政府津贴，而是政府对它们的支持。

这场对话会由大华银行和劳动力发展局（WSG）主要赞助。这是《联合早报》第九年主办财政预算案对话会，活动首次在报业中心新落成的STUDIO+65摄影棚举办，吸引共计百名商会和企业领袖出席。

这一期的早报播客《理财万事通》推出2024年《联合早报》财政预算案对话会的播客版。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 01:13 新加坡企业的挑战与机遇
  • 10:06 大公司拉小公司 走向国际
  • 15:50 助企业拥抱人工智能
  • 34:01 员工请假培训 小企业压力大
  • 38:03 培养年轻人全球观 增加海外学习实习机会
  • 45:42 本地薪金门槛 助低薪工友抗膨胀
  • 52:07 劫富济贫的预算案？
  • 59:29 政府会确保AI领域拨款足够可持续
  • 01:03:46 新加坡未来发展潜力无限

理财万事通》播客每期为你提供你最需要知道的理财与财经知识。本节目由新加坡96.3好FM DJ余思远主持，《联合早报》财经专栏记者将在节目上与你分享既专业又易懂的财经知识。

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